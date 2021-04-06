Радимов считает, что Мостовой оправдывает доверие «Зенита»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов, возглавляющий вторую команду петербургского клуба, оценил игру полузащитника Андрея Мостового.

«Очень здорово вошел в игру! Мы же с ним работали в «Зените-2». Поддерживаю с ним связь. Говорю ему: неважно, сколько тебе дают игрового времени — 5, 10 минут — но ты в этот отрезок должен проявить себя по полной программе! Тогда получишь шанс в следующем матче — и уже не 10, а 30 минут. Рад за него. Он оправдывает доверие. Выходит, создает моменты. Важно, что он уже все делает сам на скорости, берет игру на себя, а не подыгрывает партнерам», — рассказал Радимов «СЭ».

В сезоне-2020/21 23-летний Мостовой провел 21 матч в РПЛ, забив 4 гола и сделав 2 ассиста. После 24 туров чемпионата России «Зенит» с 51 баллом продолжает лидировать в турнирной таблице, «Химки» (35) располагаются на 9-й строчке.