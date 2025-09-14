Дзюба рассказал, в чем он обходит Роналду

Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, в чем превосходит нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Криштиану — великий. Но единственное, в чем я его обхожу, — я более командный игрок. Стараюсь помогать команде на всем поле», — приводит слова Дзюбы сайт matchtv.ru

13 сентября «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ уступил «Краснодару» (1:2), Дзюба забил гол с пенальти.

«Акрон» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Краснодар» тольяттинцы 20 сентября примут «Рубин».