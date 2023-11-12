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Сегодня, 15:00

Радимов считает, что Абаскаль не держится за свое место в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о расстановках в «Спартаке».

«Сейчас Абаскаль наконец-то убрал Денисова, который не соответствует амплуа крайнего защитника, это тяжелый футболист, а на фланге должны играть легкие. То есть к 14-му туру тренер наконец определился с игроками, которые должны выходить на поле. Например, точно должен играть Пруцев, Литвинов в середине поля, Чернов сыграл классный матч, почему бы не оставить его в составе? Другое дело, что поначалу Абаскаль делал атмосферу в команде очень хорошей, а сейчас, через год, якобы из-за травмы не играет Джикия. Так он и до травмы не играл. Соболева воспитывают из-за того, что он не ходит на завтраки. Литвинова какое-то время не выпускалрадри. Одним словом, тренер сейчас не дорожит, не держится за свое место. Получится — хорошо, не получится — ну, поеду дальше... Не горит он сейчас желанием так, как вначале», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

12 ноября «Спартак» встретится с «Ростовом» в рамках 15-го тура РПЛ. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

После 14 туров красно-белые идут на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком. У «Ростова» 17 очков и 11-я позиция.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-abaskal-ne-derzhitsya-za-svoe-mesto-poluchitsya-horosho-ne-poluchitsya-nu-poedu-dal-she/
Владислав Радимов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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