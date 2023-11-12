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Сегодня, 15:02

Тихонов связал эмоциональность Соболева с пристальным вниманием журналистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве. Экс-тренер «Крыльев Советов» назвал 26-летнего форварда эмоциональным футболистом.

«Я работал с нападающим в Самаре и видел, как чувства его порой захлестывали. Но таких эпизодов, как с Виллианом Рошей, не было», — приводит слова Тихонова RT.

Ранее Соболев сообщил, что больше не общается с прессой.

«Вы знаете, выступать в «Крыльях Советов» и в «Спартаке» — большая разница. Тут он под пристальным вниманием журналистов, болельщиков, экспертов. Выступая за красно-белых, любой спортсмен находится под прицелом: о тебе будут писать и говорить. Кто-то умеет сдерживать чувства, а кто-то, как Сашка, — с завышенным эмоциональным фоном. Он бьется и не любит уступать», — сказал Тихонов.

В текущем сезоне РПЛ Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: russian.rt.com
Александр Соболев
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
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Иван Обляков

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