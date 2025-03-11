Радимов: «Глушенков после травмы — как инородное тело в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре форварда петербуржцев Максима Глушенкова.

— Надо отметить, что он поучаствовал в первом голе, здорово положил мяч, отдал Мантуану, тот подал, и Лусиану забил. Но мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит, он хочет большего, чем он может. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Там надо ударить — он не бьет. Надо отдать пас — он не отдает. Вот как-то так про Глушенкова.

— Проблема Глушенкова — это что-то из головы? Ведь это же не физика?

— Нет-нет, ну после сборов точно не физика, я думаю, что да, надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда все встанет на свои места, надеюсь. Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе. При том, что, условно, Мостовой с паспортом, Дуглас с паспортом и вратарь русский, то есть проблемы с лимитом нет, — сказал Радимов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков провел в РПЛ 12 игр, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.