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Радимов: «Глушенков после травмы — как инородное тело в «Зените»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре форварда петербуржцев Максима Глушенкова.

— Надо отметить, что он поучаствовал в первом голе, здорово положил мяч, отдал Мантуану, тот подал, и Лусиану забил. Но мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит, он хочет большего, чем он может. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Все невпопад. Там надо ударить — он не бьет. Надо отдать пас — он не отдает. Вот как-то так про Глушенкова.

— Проблема Глушенкова — это что-то из головы? Ведь это же не физика?

— Нет-нет, ну после сборов точно не физика, я думаю, что да, надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда все встанет на свои места, надеюсь. Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе. При том, что, условно, Мостовой с паспортом, Дуглас с паспортом и вратарь русский, то есть проблемы с лимитом нет, — сказал Радимов «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков провел в РПЛ 12 игр, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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Владислав Радимов
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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