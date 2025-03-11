Смородская считает Мешкова виновником инцидента с Венделом: «Все время сотворит что-то нехорошее»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

На 74-й минуте встречи хавбек получил красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков воронежского клуба. В клубе из Санкт-Петербурга заявили, что в отношении бразильца имело место проявление расизма.

Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«Я в этой ситуации виню судью. Потому что он слышал эти выкрики, он должен был обратить на это внимание, остановить матч и не доводить до такого. Конечно, Венделу отвратительно, когда ему кричат всякие гадости, ухают, топают. Давно такого не было в российском футболе. Думала, выросли люди и понимают, что так себя вести нельзя. Мешков — это очень известный в кавычках судья, все время что-то нехорошее сотворит. Еще 10 лет назад были бесконечные истории с ним. Он не только плохо судит, но и плохо разговаривает и относится к футболистам. В общем, недостойный человек. А «Зенит» все правильно делает, что пытается отменить карточку Венделу, клуб защищает своего футболиста. Он хочет показать всем, что бразилец не виноват. Как ему нужно было себя вести? Гордо не обращать на это внимания?» — сказала Смородская «СЭ».

КДК РФС получил от «Зенита» заявление с просьбой отменить красную карточку полузащитника. Согласно регламенту, Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

(Дарик Агаларов)