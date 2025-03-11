Гус Хиддинк поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом в российском футболе

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал достижение форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой рекорда по голам в российском футболе.

«Рекорд Дзюбы — грандиозное событие. Это заслуженно. Желаю всем мира», — цитирует Хиддинка РИА «Новости».

9 марта 36-летний нападающий поразил ворота «Крыльев Советов» в матче 20-го тура РПЛ (2:0). Этот гол стал 234-м в карьере Дзюбы, позволил ему превзойти рекорд Александра Кержакова (233 гола) и стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.