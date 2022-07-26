Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судейство, все уже давно привыкли»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба. Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», - приводит RT слова Радимова.

После двух туров сезона-2022/23 «Спартак» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре красно-белые сыграют дома с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля, начало – в 17.30 (мск).