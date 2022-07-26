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Радимов: «Спартак» постоянно жалуется на судейство, все уже давно привыкли»

Радимов поделился мнением о жалобах «Спартака» на судейство
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о постоянных жалобах «Спартака» на судейство.

«Спартак» постоянно жалуется на работу судей. Кажется, все уже давно к этому привыкли. Мне сложно сказать, зачем нужно вести себя подобным образом. Возможно, хотят больше пиара для клуба. Руководство красно-белых таким образом уже не первый год привлекает к себе внимание. Если в «Спартаке» желают, чтобы их упоминали в СМИ, пускай продолжают в том же духе», - приводит RT слова Радимова.

После двух туров сезона-2022/23 «Спартак» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре красно-белые сыграют дома с «Оренбургом». Матч состоится 31 июля, начало – в 17.30 (мск).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1029789-radimov-zhaloby-spartak-sudi
Владислав Радимов
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 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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Урал – Краснодар
 - : -
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Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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 - : -
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