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Хусаинов назвал ошибочным пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший судья Сергей Хусаинов назвал ошибочным назначение пенальти в ворота «Спартака» в матче второго тура РПЛ с «Краснодаром» (4:1).

«Не существует никаких новых трактовок — правила едины для всех. И тут непонятно, кто и как оценивает эпизод. Судьи фактически принимают решение в зависимости от того, какую команду представляет нарушитель. По-игроцки Денисов не имел желания спасти свои ворота. Попадание мяча в руку — несчастный случай. Это игровая ситуация. В этом-то и заключается проблема», — приводит слова Хусаинова RT.

На 59-й минуте игры «Краснодар» — «Спартак» мяч попал в лицо футболисту красно-белых Даниилу Денисову, а затем отлетел в правую руку, находившуюся в неестественном положении — она была отставлена в сторону.

Арбитр Кирилл Левников после вмешательства видеоассистента Евгения Кукуляка и просмотра видеозаписи назначил пенальти в ворота «Спартака», который реализовал Эдуард Сперцян.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1029792-husainov-penalti-spartak-oshibka
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