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«Лех» подписал защитника Дагерстоля, который приостановил контракт с «Химками»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лех» объявил о подписании контракта с защитником Филипом Дагерстолем.

Вчера, 25 июля 25-летний швед прошел медицинское обследование, после которого заключил соглашение с клубом из Познани до конца сезона-2022/23.

В начале июля Дагерстоль приостановил контракт с подмосковными «Химками» до конца июня 2023 года, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Швед перешел в «Химки» в январе 2021 года, он принял участие в 27 матчах команды и не отличился результативными действиями. С марта 2022 года он выступал за «Норчепинг» на правах аренды.

Источник: https://www.lechpoznan.pl/aktualnosci,2,filip-dagerstal-rozpoczal-testy-medyczne,39999.html
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