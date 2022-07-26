«Лех» подписал защитника Дагерстоля, который приостановил контракт с «Химками»

«Лех» объявил о подписании контракта с защитником Филипом Дагерстолем.

Вчера, 25 июля 25-летний швед прошел медицинское обследование, после которого заключил соглашение с клубом из Познани до конца сезона-2022/23.

В начале июля Дагерстоль приостановил контракт с подмосковными «Химками» до конца июня 2023 года, воспользовавшись разрешением ФИФА.

Швед перешел в «Химки» в январе 2021 года, он принял участие в 27 матчах команды и не отличился результативными действиями. С марта 2022 года он выступал за «Норчепинг» на правах аренды.