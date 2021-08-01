Радимов назвал заслуженной победу «Зенита» над «Ростовом»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу над «Ростовом» (4:2) в рамках 2-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» выиграл заслуженно. Он был острее в атаке, в нужные моменты прибавлял, это не может не радовать. «Зенит» — фаворит чемпионата. Что говорить, если команда выиграла три последних сезона, сохранила состав", — прокомментировал Радимов корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Радимов также отметил выдающуюся игру Александра Ерохина.

«Ерохин набрал отличную форму. Я думаю, что он входит в список кандидатов в сборную. Карпин наверняка обратит на него внимание, тем более, он присутствовал сегодня непосредственно на бровке. Должен был заметить этого футболиста», — добавил Радимов.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу «Зенита». Голами отметились Александр Ерохин (дубль), Сердар Азмун и Вендел. В составе «Ростова» отличились Максим Осипенко и Николай Комличенко.