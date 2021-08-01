Малафеев: «Карпину будет тяжело сконцентрироваться на сборной, занимая последнее место в РПЛ»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу петербуржцев над «Ростовом» в матче 2-го тура Тинькофф РПЛ (4:2).

«В первом тайме были моменты, на которые надо было обратить внимание. Оставим это судейскому корпусу. Мы недооцениваем Ерохина? Кто именно? Александр всегда обладал прекрасным качествами при завершении атак. Если оценивать его игру в целом, то Александр и сам говорил, что дриблинг не самое лучшее его качество. Он сам знает о своих слабых сторонах. Думаю, что и тренер, и болельщики тоже их видят. Он выполняет большой объем работы без мяча, не все замечают такие действия со стороны игроков. Но что касается конкретно реализации и обострения внутри штрафной соперника — он всегда обладал этим качеством. Мы можем убедиться в этом, посмотрев на его статистику», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев считает, что «Динамо» с «Зенитом» хорошо стартовали и выглядят подготовленными к этому сезону.

«Ростов» же в свою очередь тяжело вкатывается в сезон. Стартовать против таких хорошо подготовленных команд тяжело для ростовчан. Возможно, где-то нет взаимопонимания между игроками, где-то попросту не получается реализовать возникшие у ворот соперника моменты. Что касается совмещения должностей, Валерию Георгиевичу, занимая после двух туров последнее место в чемпионате России с 0 очками, как мне кажется, будет тяжело сконцентрироваться на сборной. «Ростову» надо быстрее находить себя и бороться за попадание в верхнюю часть таблицы", — добавил Малафеев.

Матч завершился со счетом 2:4 в пользу «Зенита». Голами в ворота «Ростова» отметились Александр Ерохин (дубль), Сердар Азмун и Вендел. «Зениту» же забили Максим Осипенко и Николай Комличенко.