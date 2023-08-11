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Сегодня, 12:57

Радимов назвал «Реал Сосьедад» шикарным вариантом для Захаряна

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Реала Сарагосы» Владислав Радимов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Какое мое мнение о «Реал Сосьедаде»? Лучше спросить у Хохлова и Карпина, они ведь там играли. Хорошая команда, они ведь в еврокубки попали в этом сезоне. Сыграют в группе Лиги чемпионов? Так это вообще крутая команда. Город Сан-Себастьян — вообще один из самых красивых в Испании. Футбол в Ла Лиге — шикарный. В этом году Давид Сильва завершил карьеру, на одного конкурента для Захаряна меньше. Если Арсен туда попадет, то для него это шикарный вариант. Мне кажется, «Реал Сосьедад» даже лучше для Арсена, чем «Челси» и какой-нибудь голландский клуб. В ла лиге будет все быстрее. Если в РПЛ есть игры, в которых Захарян выглядит неподобающе, то тут придется каждый день демонстрировать свою состоятельность и определенную планку не опускать. Добавим сюда и конкуренцию. Представляете, что такое уровень Лиги чемпионов в ла лиге? Это «Барса», «Реал», «Атлетико» Мадрид и «Реал Сосьедад». Чтобы туда попасть, нужно пройти через дикую конкуренцию», — приводит слова Радимова Metaratings.ru.

Он также рассказал, что в его время, самой большой проблемой был язык.

«Я бы посоветовал учить обязательно и сразу, потому что 95% испанцев английский не знают. Отношение с прессой, уважение к еде, к обычаям. Время на адаптацию потребуется, но надо делать все быстро. Все будет зависеть от того, как Арсен будет себя вести перед журналистами, поэтому и надо учить язык, чтобы с ними общаться. Если ты иностранец, говорящий на испанском, то уважения к тебе будет гораздо больше. У нас, например, некоторые игроки за долгие годы не выучили русский, но к ним нормальное отношение. В Испании, если ты уважаешь их обычаи, говоришь на испанском, то отношение совершенно другое. Как в команде, так и с прессой. Но в любом случае, пресса будет всегда на стороне испанских футболистов вне зависимости, из какой ты страны», — добавил Радимов.

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что баскский клуб согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта и предлагает 12 миллионов евро за его трансфер. Позже в «Реале Сосьедад» не подтвердили согласование контракта с Захаряном

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

РПЛ, трансферы: «Спартак» подписал крайнего защитника, а где будет Захарян?

Источник: https://metaratings.ru/news/radimov-real-sosedad-shikarnyi-variant-dlya-zakharyana-luchshe-chelsi-i-gollandskikh-klubov-273302/
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