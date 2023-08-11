«Урал» реализовал 19 тысяч билетов на матч со «Спартаком»

В пресс-службе «Урала» рассказали «СЭ» о ходе продаж билетов на матч 4-го тура чемпионата России против «Спартака».

«На данный момент продано цоколь 19 тысяч билетов», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча состоится сегодня, 11 августа, на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени.