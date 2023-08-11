В «Реале Сосьедад» не подтвердили согласование контракта с Захаряном

В пресс-службе «Реала Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о том, согласовал ли клуб контракт с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном.

«На данный момент не можем подтвердить эту информацию», — сообщил пресс-атташе Луис Арконда «СЭ».

Ранее Mundo Deportivo сообщило, что баскский клуб согласовал с 20-летним хавбеком условия личного контракта и предлагает 12 миллионов евро за его трансфер.

В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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