Экс-тренер «Спартака» Хинкель назвал самые сложные моменты в работе в России
Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, назвал самые худшие и тяжелые моменты работы в красно-белом клубе.
— Какой момент в «Спартаке» можно назвать худшим?
— Матч «Спартака» против «Сочи». Вы прекрасно помните ту игру и скандал вокруг нее.
— В какой момент вам было тяжелее всего в «Спартаке»?
— У нас была поддержка от владельца. Мы работали очень сконцентрировано с командой. «Спартак» — это большая команда и большая семья. Мы не слышали всех историй вокруг клуба, ибо мы делали свою работу. Это было очень крутое время.
— Какие у вас были эмоции после поражения «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов?
— Мне было жаль команду. Мы очень сильно работали в прошлом сезоне и они проиграли квалификацию Лиги чемпионов. Конечно, это была «Бенфика», первая игра. Было сложно. Никто не знает, какая была бы игра с другим соперником.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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