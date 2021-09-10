Экс-тренер «Спартака» Хинкель назвал самые сложные моменты в работе в России

Экс-тренер «Спартака» Андреас Хинкель, принявший участие в Кубке Легенд, назвал самые худшие и тяжелые моменты работы в красно-белом клубе.

— Какой момент в «Спартаке» можно назвать худшим?

— Матч «Спартака» против «Сочи». Вы прекрасно помните ту игру и скандал вокруг нее.

— В какой момент вам было тяжелее всего в «Спартаке»?

— У нас была поддержка от владельца. Мы работали очень сконцентрировано с командой. «Спартак» — это большая команда и большая семья. Мы не слышали всех историй вокруг клуба, ибо мы делали свою работу. Это было очень крутое время.

— Какие у вас были эмоции после поражения «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов?

— Мне было жаль команду. Мы очень сильно работали в прошлом сезоне и они проиграли квалификацию Лиги чемпионов. Конечно, это была «Бенфика», первая игра. Было сложно. Никто не знает, какая была бы игра с другим соперником.