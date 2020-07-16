Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил шансы команд занять шестое место по итогам нынешнего сезона. При определенных условиях это место может дать команде шанс попасть в Лигу Европы.

— Мы занимались восстановлением. Индивидуальным, — сказал Евсеев в интервью «Матч Премьер». — График же видите? Тут уже не до тренировок. Конец сезона. Сил у многих команд не осталось.

Борьба за шестое место? Если вернуться к августу, то мы прыгнули выше головы. Но из штанишек мы не вылезли.