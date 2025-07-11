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11 июля 2025, 11:00

Мусаев ответил на вопрос, станет ли второе место в следующем чемпионате неудачей для «Краснодара»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, станет ли второе место в следующем чемпионате неудачей для «быков» после золота.

— Выиграв однажды чемпионат, занимать более низкие места, подозреваю, уже не очень интересно. Скажите прямо, второе место в наступающем сезоне будет для вас неудачей?

— Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. Надо смотреть, как будет складываться сезон, насколько качественно мы будем играть, каким будет удовлетворение от того, что мы делаем на поле. Нужно признавать, что иногда соперник делает хорошую работу и может тебя обойти, потому что он сильнее. Наша задача — показать максимум того, что у нас есть.

А куда мы придем, не знаю. Знаю, что после окончания сезона мы должны смотреть друг другу в глаза и понимать: сделали все, что смогли. В прошлый раз это привело к чемпионству. Когда сезоном ранее никто нам не ставил такую задачу и мы стали вторыми в одном очке от «Зенита», это вызвало здоровый голод: а давайте теперь станем первыми! И мы были нацелены только на максимальный результат.

Сейчас тоже будем хотеть выиграть каждый матч, повторить это. Это неописуемое чувство, когда твоя семья, твой город, ты и твои игроки — вы все поднимаете этот кубок. Конечно, мы будем делать все, чтобы это произошло снова, отдадим для этого все силы и знания. А куда нас это приведет, увидим в конце сезона.

Мурад Мусаев.«Этот «Краснодар» был не таким красивым, но самым рабочим и боевым». Вторая часть интервью с Мурадом Мусаевым

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Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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