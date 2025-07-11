Мусаев ответил на вопрос, станет ли второе место в следующем чемпионате неудачей для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, станет ли второе место в следующем чемпионате неудачей для «быков» после золота.

— Выиграв однажды чемпионат, занимать более низкие места, подозреваю, уже не очень интересно. Скажите прямо, второе место в наступающем сезоне будет для вас неудачей?

— Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос. Надо смотреть, как будет складываться сезон, насколько качественно мы будем играть, каким будет удовлетворение от того, что мы делаем на поле. Нужно признавать, что иногда соперник делает хорошую работу и может тебя обойти, потому что он сильнее. Наша задача — показать максимум того, что у нас есть.

А куда мы придем, не знаю. Знаю, что после окончания сезона мы должны смотреть друг другу в глаза и понимать: сделали все, что смогли. В прошлый раз это привело к чемпионству. Когда сезоном ранее никто нам не ставил такую задачу и мы стали вторыми в одном очке от «Зенита», это вызвало здоровый голод: а давайте теперь станем первыми! И мы были нацелены только на максимальный результат.

Сейчас тоже будем хотеть выиграть каждый матч, повторить это. Это неописуемое чувство, когда твоя семья, твой город, ты и твои игроки — вы все поднимаете этот кубок. Конечно, мы будем делать все, чтобы это произошло снова, отдадим для этого все силы и знания. А куда нас это приведет, увидим в конце сезона.