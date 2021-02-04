«Динамо» обыграло «Кайрат» на сборе в Турции
14:58
«Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче на сборе в Турции — 2:0.
У бело-голубых отличились нападающий Силвестр Игбун (с пенальти) и защитник Роман Нойштедтер. Отметим, что в стартовом составе команды из Алматы вышел бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.
Товарищеские матчи
«Динамо» — «Кайрат» — 2:0 (1:0)
Голы: Игбун, 40 — с пенальти (1:0). Нойштедтер, 48 (2:0).
«Динамо»: Лещук, Нойштедтер, Евгеньев, Кутицкий, Каборе, Терехов, Москвичев, Школик, Захарян, Игбун (Карапузов, 62), Тюкавин (Комличенко, 46).
Предупреждения: Евгеньев, 19. Москвичев, 54.
4 февраля. Белек. Стадион «Регнум».
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