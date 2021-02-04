«Динамо» обыграло «Кайрат» на сборе в Турции

«Динамо» обыграло «Кайрат» в товарищеском матче на сборе в Турции — 2:0.

У бело-голубых отличились нападающий Силвестр Игбун (с пенальти) и защитник Роман Нойштедтер. Отметим, что в стартовом составе команды из Алматы вышел бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

Товарищеские матчи

«Динамо» — «Кайрат» — 2:0 (1:0)

Голы: Игбун, 40 — с пенальти (1:0). Нойштедтер, 48 (2:0).

«Динамо»: Лещук, Нойштедтер, Евгеньев, Кутицкий, Каборе, Терехов, Москвичев, Школик, Захарян, Игбун (Карапузов, 62), Тюкавин (Комличенко, 46).

Предупреждения: Евгеньев, 19. Москвичев, 54.

4 февраля. Белек. Стадион «Регнум».