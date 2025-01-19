Прудников — о возможной продаже Угальде: «Может, на эти деньги «Спартак» возьмет нового Роналду»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о возможном уходе нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

«Угальде — хороший игрок для РПЛ. Видно, что это сильный нападающий. Я не знаю, надо «Спартаку» с ним расставаться или нет. Может, на вырученные деньги клуб возьмет нового Роналду? Руководству и тренерскому штабу лучше видно, что им делать. Я никак не могу повлиять на их мысли. Сейчас он один из сильнейших форвардов РПЛ», — сказал Прудников Metaratings.ru.

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.