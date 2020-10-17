РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Пропущенный гол не испортил настроения». Кайо — о матче с «Рубином»

18:37
Теги:

Защитник «Краснодара» Кайо подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).

«Сегодня играли очень хорошо. К сожалению, пропустили гол в самом конце, но это не испортило настроения, — сказал бразилец в интервью Матч Премьер». — На вторую половину вышли более сконцентрированными. Была установка более активно играть, что мы и выполнили».

Краснодар — Рубин

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир