«Пропущенный гол не испортил настроения». Кайо — о матче с «Рубином»
Защитник «Краснодара» Кайо подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1).
«Сегодня играли очень хорошо. К сожалению, пропустили гол в самом конце, но это не испортило настроения, — сказал бразилец в интервью Матч Премьер». — На вторую половину вышли более сконцентрированными. Была установка более активно играть, что мы и выполнили».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.