«У Атлантиды новый король». «Спартак» показал статистику Промеса в матчах против «Динамо»

«Спартак» опубликовал новый пост в Instagram после победы в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

«Промес против «Динамо»: 7 голов в 8 матчах! Кажется, у Атлантиды новый король», — подписана картинка с хавбеком клуба, у которого в руках трезубец Посейдона.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. «Спартак» с 26 очками располагается на девятой позиции.