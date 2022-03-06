«Спартак» показал видео с танцем Николсона под Bahama Mama после победы над «Динамо»

«Спартак» в своем Instagram выложил гол нападающего Шамара Николсона в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0), а также его зажигательный танец во время празднования.

Видео сопровождается песней группы Boney M — Bahama Mama.

«Dance Time», — подписано видео.

Напомним, 24-летний ямаец отличился на 26-й минуте встречи. Для него это первый гол за «Спартак» в РПЛ.