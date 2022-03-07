Промес вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отличился в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:0).

30-летний голландец забил второй мяч во встрече. Таким образом, на счету хавбека 78 голов за «Спартак». Промес поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.