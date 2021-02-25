Промес рассказал, с кем из «Спартака» поддерживает общение

Нападающий Квинси Промес рассказал, с кем из бывших одноклубников поддерживал общение после ухода из «Спартака».

— Общаетесь ли с кем-нибудь с чемпионского состава?

— Конечно, — ответил Промес. — В команде еще остались ребята, с которыми мы вместе завоевали тот титул. Мы с ними находились на связи. Жду, когда снова увижу Зобнина, Реброва, Ещенко и других.

Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля. Московский клуб заплатит «Аяксу» 8,5 миллионов евро за 29-летнего голландца, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

(Сергей Федоров)