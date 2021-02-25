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«Надеюсь, мы сможем сделать ему сюрприз». Промес — об уходе Тедеско

16:36

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, общался ли он с главным тренером Доменико Тедеско.

— Общались ли с Доменико Тедеско?

— У нас еще не было личного общения. Но я следил за «Спартаком», знаю, что он хочет уйти в конце сезона. Мне интересно с ним поработать, я знаю его представление об игре. Надеюсь, мы сможем сделать ему сюрприз перед уходом.

В январе 2021 года стало известно, что Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона. О переходе 29-летнего голландца в московский клуб было объявлено 24 февраля.

(Сергей Федоров)

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