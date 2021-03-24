Промес рассказал, чем Тедеско напоминает ему Карреру

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» рассказал, что общего у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры с нынешним — Доменико Тедеско.

— Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» в конце сезона. Это как-то чувствуется?

— Нет. Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Возможно, для нас это дополнительная мотивация — своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришел, Доменико уже объявил о своем решении.

Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

— У Доменико итальянские корни. Он чем-то похож на Массимо Карреру?

— Я не так долго работаю с Доменико, но они с Массимо похожи страстью и характером. Не буду их сравнивать, но они оба — топ-тренеры. Под руководством Массимо я многого добился, а «Спартак» стал чемпионом.

Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Тедеско работает в московском клубе с октября 2019 года.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)