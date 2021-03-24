Промес рассказал о своем любимом развлечении в России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» рассказал о своем самом любимом развлечении в России.

— Ты рассказывал, что любишь русскую баню, и тебе нравятся православные церкви.

— Я уже побывал и там, и там. Мое любимое развлечение в России — ходить в баню. Вот там я по-настоящему расслабляюсь.

— При слове «баня» всегда вспоминается Денис Глушаков.

— Я пока не виделся с ним, но мы на связи. Я очень уважаю его, это мой братуха!

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, перейдя в московскую команду из «Аякса». Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса