Промес оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес в интервью «СЭ» оценил шансы красно-белых на победу в чемпионате России в этом сезоне.

— Что ты сказал команде, когда тебя вновь представили как игрока «Спартака»?

— Я сказал, что у нас очень хорошая команда, и я горд снова быть ее частью. Многих игроков я знал раньше, кого-то знал, но не был знаком лично. Я сказал команде, что мы должны верить в себя. И пока у нас есть шансы стать чемпионами, мы должны верить в это, не сдаваться и двигаться только вперед. Я знаю, что значит становиться чемпионом со «Спартаком». Я хочу, чтобы все ребята из этого состава смогли прочувствовать этот момент и понять, что это значит для клуба. В последних матчах мы показали, что такое настоящий командный дух. А тогда я сказал ребятам, что я рад возвращению. Таким был мой посыл. Но я не смогу в одиночку сделать «Спартак» чемпионом. Мы должны быть одной командой, одной семьей, и каждый должен верить успех.

— Ты действительно веришь, что «Спартак» сможет взять титул уже в этом сезоне?

— Мы сейчас вторые, четыре очка до «Зенита». Выйти на первое место будет очень сложно, я остаюсь реалистом. Но это возможно!

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 44 очками после 23 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 4 очка.

(Максим Алланазаров, Олег Кошелев)

«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса