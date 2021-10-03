Промес получил повреждение в матче с «Ахматом»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом».
В конце второго тайма он оказался на газоне и ему потребовалась помощь врачей. Футболист смог сам покинуть поле, но при этом что активно высказывал главному судье встречи.
Вместо Промеса на замену вышел полузащитник Александр Ломовицкий. Отметим, что хавбек сначала должен был заменить Зелимхана Бакаева, но тренерский штаб успел переиграть замену.
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