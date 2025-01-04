Промес оставил намек на возможное возвращение в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес неоднозначно прокомментировал пост с поздравлением его с днем рождения от московского клуба в социальных сетях.

Футболист оставил комментарий в виде эмодзи песочных часов и красного сердца, что некоторые болельщики расценили как намек на возможное возращение.

Голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

После зимних сборов команды в прошлом сезоне его задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Его обвиняют в ножевом нападении на двоюродного брата и в контрабанде наркотиков. С осени 2024 года нападающий выступает за клуб из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покидать территорию страны.