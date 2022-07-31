Появилось видео промаха форварда ЦСКА Заболотного в конце матча с «Нижним Новгородом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный упустил шанс принести своей команде победу в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

На 89-й минуте встречи при счете 2:2 форвард получил мяч в чужой штрафной после прострела, но не смог попасть в створ ворот нижегородцев.

Матч закончился вничью — 2:2, ЦСКА впервые потерял очки под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.

В следующем туре ЦСКА сыграет дома против «Факела». Матч состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).