Промах Заболотного в концовке матча «Нижний Новгород» — ЦСКА. Видео
Появилось видео промаха форварда ЦСКА Заболотного в конце матча с «Нижним Новгородом»
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный упустил шанс принести своей команде победу в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
На 89-й минуте встречи при счете 2:2 форвард получил мяч в чужой штрафной после прострела, но не смог попасть в створ ворот нижегородцев.
Матч закончился вничью — 2:2, ЦСКА впервые потерял очки под руководством нового главного тренера Владимира Федотова.
В следующем туре ЦСКА сыграет дома против «Факела». Матч состоится 6 августа, начало — в 17.30 (мск).
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|6
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|
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|
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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Федор Смолов
Динамо
|4
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|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Лео Гогличидзе
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|2
|1
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Александр Черников
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Локомотив
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