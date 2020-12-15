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Промес отпущен на свободу, но остается подозреваемым

19:20
Квинси Промес. Фото Fox Sports.
Квинси Промес. Фото Fox Sports.
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес был выпущен из-под стражи, сообщает Fox Sports. Указано, что он остается подозреваемым по делу о ножевом ранении.

Экс-футболист «Спартака» обвиняется в том, что ножом ударил в ногу одного из родственников на вечеринке. В воскресенье, 13 декабря, 28-летний голландец был задержан. Ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

При этом адвокат Промеса заявила, что спортсмен не мог участвовать в инциденте, который произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. По ее словам, футболиста там не было. Сам игрок также отрицает обвинения.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.

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