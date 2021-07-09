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Федун и «Капитальные активы» оспорили решение суда, вынесенное в пользу Газизова

17:35
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун и акционер футбольного клуба, компания «Капитальные активы», подали апелляционную жалобу на решение суда, принятое в пользу бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

«Насколько мне известно, Леонид Федун и «Капитальные активы» сегодня подали свои частные апелляционные жалобы. Я также планирую подать жалобу в ближайшие дни. Краткую я подала давно, суд учтиво вынес определение и уведомил, что моя жалоба продлена до 30 июля. Срок достаточный, поэтому жалоба будет подана своевременно», — цитирует РИА «Новости» юриста Татьяну Завьялову, представляющую интересы «Спартака».

11 июня суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Летом 2020 года функционер занял пост генерального директора «Спартака», но спустя несколько месяцев Газизов вернулся в «Уфу».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210709/fedun-1740650483.html

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