Федун и «Капитальные активы» оспорили решение суда, вынесенное в пользу Газизова

Владелец «Спартака» Леонид Федун и акционер футбольного клуба, компания «Капитальные активы», подали апелляционную жалобу на решение суда, принятое в пользу бывшего генерального директора Шамиля Газизова.

«Насколько мне известно, Леонид Федун и «Капитальные активы» сегодня подали свои частные апелляционные жалобы. Я также планирую подать жалобу в ближайшие дни. Краткую я подала давно, суд учтиво вынес определение и уведомил, что моя жалоба продлена до 30 июля. Срок достаточный, поэтому жалоба будет подана своевременно», — цитирует РИА «Новости» юриста Татьяну Завьялову, представляющую интересы «Спартака».

11 июня суд удовлетворил иск Газизова к «Спартаку» с требованием взыскать задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда.

«Спартак» выплатил Газизову лишь 99,2 млн рублей из 399,2 млн, которые он должен был получить в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Летом 2020 года функционер занял пост генерального директора «Спартака», но спустя несколько месяцев Газизов вернулся в «Уфу».