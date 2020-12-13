Промес арестован и подозревается в нанесении ножом тяжких телесных повреждений

Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес, который на данный момент играет в «Аяксе», сегодня, 13 декабря, был арестован. Футболиста подозревают в нападении с ножом, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, инцидент произошел в конце июля 2020 года на вечеринке в городе Абкауде. Во время мероприятия у Промеса возник конфликт с членом семьи. Произошла потасовка, в результате которой форвард нанес ножевые ранения мужчине.

Сообщается, что у пострадавшего было серьезно повреждено колено. Недавно мужчина рассказал, что футболист нанес ему несколько ножевых ранений. Имя пострадавшего — не уточняется.

Промеса подозревают в нападении с причинением тяжких телесных повреждений. За это предусмотрено тюремное заключение сроком до четырех лет. На данный момент игрок находится в СИЗО, в котором может пробыть до трех дней.

За «Спартак» 28-летний голландец играл с 2014-го по 2018 год. В сезоне-2017/18 он был признан лучшим бомбардиром чемпионата России.