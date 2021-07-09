Козлов: «Вел переговоры о продлении контракта с «Ростовом», но не договорились»

Бывший защитник «Ростова» Алексей Козлов рассказал о переходе в «Нижний Новгород».

«У меня завершился контракт с ростовским клубом. Мы вели переговоры о его продлении, но не договорились. Этим летом «Нижний Новгород» первым проявил серьезную заинтересованность в моей персоне, и мы довольно быстро достигли взаимопонимания.

Как прошли первые дни в новой команде? Все хорошо. Лично знаком с тренерским штабом и с рядом игроков «Нижнего Новгорода». Я опытный футболист, поэтому никаких проблем с адаптацией не возникло. Приступил к работе. Тренируемся мы на борской базе. Здесь есть все условия для полноценной подготовки к сезону. Так что эмоции только положительные», — цитирует Козлова официальный сайт нижегородцев.

Козлов выступал за «Ростов» с 2019 года. В минувшем сезоне игрок провел 26 матчей за дончан, забил один гол и сделал одну результативную передачу.