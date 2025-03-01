Газизов: «Обидно, что не выиграли в матче с «Локомотивом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о ничейном результате матча 19-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Погодные условия были тяжелые для нас. Новое поле выдержало. Хотел бы сказать клубу, что хорошо отработали. Для первого матча игра была динамичной. Вели в счёте, «Локомотив» нас останавливал, но даже при такой игре можно было дожать победу. Не до конца довольны результатом, обидно, что не выиграли.

«Локомотив» — очень быстрая и хорошая команда. С ними очень тяжело играть. Команду надо поблагодарить за хорошую самоотдачу и хороший футбол. Отдельное спасибо болельщикам. Градусник показывал минус семь, но было как минус 15 градусов, если не больше», — приводит слова Газизова Metaratings.ru.

С 36 очками «Локомотив» находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» с 18 баллами располагается на 10-й строчке.