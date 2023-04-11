Прохин объяснил разницу между натуральным и искусственным полем в Оренбурге

Защитник «Ростова» Данила Прохин объяснил, почему тяжело привыкать к искусственному газону на стадионе «Оренбурга».

«Больше ни у кого в РПЛ такого нет. Когда весь сезон играешь на натуральном и всего одну тренировку проводишь на искусственном, тяжело приспособиться. Само покрытие другое. Обычно же мы играем в железках, а тут надеваешь пластиковые шипы. Мышцы привыкают к совсем другой нагрузке. Кто не играл в футбол, не поймет, но игравшие понимают, о чем я говорю. «Оренбург» здесь играет всегда, поэтому им легче», — приводит слова Прохина «Спорт День за Днем».

В матче 22-го тура РПЛ «Ростов» не смог обыграть «Оренбург» (2:2), проигрывая в счете до 89-й минуты.