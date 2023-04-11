Прохин пожаловался на судейство в матче с «Оренбургом»

Защитник «Ростова» Данила Прохин считает, что судья матча с «Оренбургом» Роман Сафьян допускал простые ошибки.

«Судейство сегодня было не на высшем уровне. Не знаю, с чем это связано — простые ошибки. Каждый фол нашей команды — это карточка. Не знаю, почему так. Судья дебютировал в РПЛ в этом матче. Правда? Нет, я даже не знал этого. Не обращаем на это внимание», — приводит слова Прохина «Спорт День за Днем».

Арбитр Сафьян ошибся, засчитав гол в ворота «Ростова». Но после подсказки ВАР отменил взятие ворот.

«Ростов» — лидер РПЛ по количеству заработанных пенальти. В этом сезоне команда пробила одиннадцатиметровый удар 14 раз. В игре с «Оренбургом» нападающий «Ростова» Николай Комличенко падал в штрафной, но судья оставлял его провокации без внимания.