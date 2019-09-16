16 сентября, в понедельник, «Ростов» дома обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Instagram-аккаунт команды Валерия Карпина опубликовал фото с игроками после встречи на поле стадиона «Ростов Арена».

— Семейное фото, — написано в Instagram «Ростова». — Еще одна победа в копилку, еще одно бомбическое фото на память! Продолжаем рвать.

«Ростов» с 20 очками поднялся на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 12-я строчка и 8 баллов.

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