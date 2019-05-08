"Приговор вызывает двоякое чувство". Адвокат Кокорина - о решении суда

Татьяна Стукалова, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировала решение суда в отношении ее клиента.

- Состоявшийся сегодня приговор вызывает двоякое чувство. С одной стороны, обвинение смягчено весьма существенно исключением из всех эпизодов квалификации содеянного группой лиц по предварительному сговору переходом с тяжкого состава преступления – ст. 213 ч.2 УК РФ на преступление средней тяжести – ст. 213 ч.1 УК РФ, что естественно предполагает и смягчение наказания. Но наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев полностью соответствует наказанию, испрошенному гособвинителем в пределах более тяжкого обвинения, чем это вызвано невозможно даже предположить, хотя в принципе суд не связан мнением сторон при назначении наказания, - написала Стукалова в Инстаграме. - Уголовные дела по обвинению подобного рода, согласно сложившейся в Мосгорсуде практике, обычно сопряжены с наказанием около трех лет лишения свободы. Но защита не удовлетворена наказанием 18 месяцев в силу очевидных нарушений закона, а более того, игнорированием показаний свидетелей-очевидцев содеянного, а именно в основу приговора положены показания потерпевшего Соловчука, противоречащие показаниям всех десяти свидетелей и четверых осужденных, а также показания Пака, противоречащие показаниям пятнадцати свидетелей и четверых осужденных, что порождает правомерный вопрос: а зачем было допрашивать свидетелей по делу? Вот и первый вопрос - чем вызвано такое доверие суда к показаниям потерпевших, не имеющих никакого другого подтверждения? Второй вопрос – содержание видеозаписей, которое как минимум весьма спорно в принципиальных моментах, что должно толковаться либо нейтрально, либо в пользу осужденных, но оно истолковано судом только по субъективной оценке государственного обвинителя, который в прениях в принципе рассказал сказку, сюжет которой совпадал с видеозаписью и реальными событиями процентов на 50. Так вот второй вопрос состоит в том, почему суд не провел медико-криминалистическую судебную экспертизу видеозаписи, с целью разграничений действий каждого осужденного и каждого потерпевшего, о чем защита ходатайствовала еще на стадии предварительного следствия. Суд, исключив предварительный сговор, осудил по ст. 213 всех осужденных за причинение фактически одного удара стулом Кокориным Александром Паку, что противоречит разумному, при том, что как выяснилось, стул оказался не тот, и поэтому суд решил его незамедлительно уничтожить. Теперь об отбывании срока осужденными, что интересует общественность больше всего, на сегодняшний день из 18 месяцев срока наказания, осужденные отбыли уже 10,5 месяцев наказания. К моменту апелляционного разбирательства будет отбыто примерно еще около 3,5 месяцев с зачетом содержания ребят в СИЗО (1 день за 1,5 в колонии общего режима), то есть 14 месяцев общего срока. Срок подачи апелляционной жалобы – до 18 мая 2019 года включительно, и в этот срок она однозначно будет подана.

Суд приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого - на 1 год и 5 месяцев. Они стали участниками двух драк в центре Москвы утром 8 октября 2018 года, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев приговорены к заключению в колонии!