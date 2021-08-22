Президент «Урала» считает правильным решение судьи удалить Бикфалви в матче с «Динамо»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении главного арбитра матча 6-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» (0:1). Судья удалил с поля полузащитника екатеринбургской команды Эрика Бикфалви.

На 31-й и 32-й минутах Бикфалви получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Считаю, что судья оценил нормально, никаких вопросов нет. Были две карточки. Что в первом случае он ударил локтем в лицо, что во втором наступил на ногу. Зачем подавать в ЭСК?» — цитирует Иванова ТАСС.

В пяти матча Тинькофф РПЛ «Урал» набрал лишь один балл и расположился на последнем месте в турнирной таблице.