Президент «Урала» считает правильным решение судьи удалить Бикфалви в матче с «Динамо»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении главного арбитра матча 6-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Динамо» (0:1). Судья удалил с поля полузащитника екатеринбургской команды Эрика Бикфалви.
На 31-й и 32-й минутах Бикфалви получил две желтые карточки и был удален с поля.
«Считаю, что судья оценил нормально, никаких вопросов нет. Были две карточки. Что в первом случае он ударил локтем в лицо, что во втором наступил на ногу. Зачем подавать в ЭСК?» — цитирует Иванова ТАСС.
В пяти матча Тинькофф РПЛ «Урал» набрал лишь один балл и расположился на последнем месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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