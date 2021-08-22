Нападающий «Динамо» Тюкавин: «Приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе команды над «Уралом» (1:0) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.
«Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не надо на этом зацикливаться, у нас еще одна игра до перерыва, и нам обязательно сейчас нужно готовиться к ней.
Да, не удалось много забить в матче с «Уралом», но одного гола хватило для победы — это радует. В следующем матче, значит, забьем эти моменты», — передает слова Тюкавина пресс-служба.
Футболист забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи. «Динамо» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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