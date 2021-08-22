Нападающий «Динамо» Тюкавин: «Приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе команды над «Уралом» (1:0) в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ.

«Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не надо на этом зацикливаться, у нас еще одна игра до перерыва, и нам обязательно сейчас нужно готовиться к ней.

Да, не удалось много забить в матче с «Уралом», но одного гола хватило для победы — это радует. В следующем матче, значит, забьем эти моменты», — передает слова Тюкавина пресс-служба.

Футболист забил победный гол и был признан лучшим игроком встречи. «Динамо» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.