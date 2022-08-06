Президент «Урала» Иванов: «С Шалимовым все нормально. С точки зрения кредита доверия тоже»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что главный тренер екатеринбургской команды Игорь Шалимов сохранил кредит доверия.

«С Шалимовым все нормально. С точки зрения кредита доверия тоже. А что делать», — сказал Иванов «СЭ».

Также Иванов заявил, что все игроки «Урала» получили паспорта болельщиков.

«Это же театр, мы выходим на сцену, играем для людей. Что актёры играют в театре, что футболисты и руководители. Ожидается тысяч восемь зрителей. В мае мы играли, было 26 тысяч болельщиков. Привыкают люди к Fan ID. Конечно, есть какие-то неудобства. Но, думаю, посмотрим. Всем в «Урале» дали Fan ID. Я сам оформлял. Можно коллективную заявку отправлять», — добавил Иванов.

«Урал» после трех туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

В матче 4-го круга РПЛ команда из Екатеринбурга сыграет дома со «Спартаком». Встреча начнется в 15.00 мск