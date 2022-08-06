Президент «Урала» Иванов оценил старт сезона команды

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о том, как может измениться домашняя арена команды в Екатеринбурге.

«Трибуны в проекте должны убрать. У нас не началась Универсиада. Под нее должно было быть открытие и закрытие. Сейчас пока неизвестно, все отложили. Конечно, мы хотим снять и сделать, как в Краснодаре. Все будет красиво. Даже будет немного теплее, потому что сейчас продувает немного, когда холодно. Дорого? Ну а что делать», — сказал Иванов.

Также президент «Урала» поделился мнением о старте сезона екатеринбургской команды.

«Мы готовились хорошо. Считаю, вся работа была выполнена. С ЦСКА не получилось. Потом было удаление глупое в «Оренбурге», хотя я считаю, что там его не было. Экспертный совет оценил два на три удаление. Считаю, как видел на скамейке, он в Оренбурге нарушал, но можно было желтую дать и все. Когда пропустили первый гол в начале второго тайма, нужно было отыгрываться, что-то делать. Не получилось. Третий гол «Оренбурга» не решал ничего но игрок явно фолил. Судья не свистнул и не свистнул», — добавил Иванов.

«Урал» после трех туров РПЛ набрал 0 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

В матче 4-го круга РПЛ команда из Екатеринбурга сыграет дома со «Спартаком». Встреча началась в 15.00 мск