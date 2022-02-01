Олег Шатов вернулся в «Урал»

«Урал» в Twitter объявил о возвращении полузащитника Олега Шатова. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона.

? Олег, с возвращением домой!



? Олег Шатов снова будет выступать за «Урал»! Клуб и полузащитник подписали контракт до конца нынешнего сезона.



?Подробности: https://t.co/rH7O3bdIWB pic.twitter.com/n9mGsFpFZg — ФК Урал (@FCURAL) February 1, 2022

Ранее Шатов решил приостановить карьеру. «Рубин» и 31-летний футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.

Шатов играл за «Урал» с 2007 по 2011 год. В январе он вместе с командой ездил на сборы в ОАЭ.