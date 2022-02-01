Экс-игрок «Локомотива» Лысов рассказал об эмоциях от вынужденной завершении карьеры в 23 года

Бывший футболист «Локомотива» Михаил Лысов высказался о завершении карьеры.

23-летнему защитнику пришлось завершить карьеру футболиста из-за проблем с сосудами.

«У меня не было депрессии, душевных терзаний — может быть, потому, что за восемь месяцев морально к чему-то подобному уже подготовился. Но переосмысление случившегося и поиск себя продолжаются до сих пор. Очень помогла поддержка друзей и семьи. А ещё рождение сына. Ему всего год и три месяца.

Жаль, конечно, что все так быстро закончилось. С другой стороны, кое-что в футболе успел: выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок. Только гол за «Локо» не забил, но это точно не самое главное», — цитирует Лысова «Чемпионат».

Футболист играл за «Локомотив» с 2017 по 2021 год. О завершении карьеры он сообщил летом прошлого года.