Президент «Урала»: «Дзюба не будет играть в первой лиге»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, собирается ли клуб сделать предложение нападающему Артему Дзюбе.

— Артем Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?

— Честно? Не было такой мысли.

— Почему?

— Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.

— Но там не сложилось.

— Все равно — мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.

— Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?

— Паша и Рома нам помогли. Благодарен им .Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить? А так — у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...

— Допускаете, что он продолжит карьеру в первой лиге?

— Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины на то, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду. Дзюба — один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.

— Как отреагировали на новость в СМИ о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон, находясь в расположении сборной Ямайки, тренировался в майке «Урала»?

— (смеется) Молодец! Мы очень довольны. Лишняя реклама. Разве плохо?

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.