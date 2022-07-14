Президент «Урала»: «Дзюба не будет играть в первой лиге»
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, собирается ли клуб сделать предложение нападающему Артему Дзюбе.
— Артем Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?
— Честно? Не было такой мысли.
— Почему?
— Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.
— Но там не сложилось.
— Все равно — мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.
— Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?
— Паша и Рома нам помогли. Благодарен им .Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить? А так — у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...
— Допускаете, что он продолжит карьеру в первой лиге?
— Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины на то, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду. Дзюба — один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.
— Как отреагировали на новость в СМИ о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон, находясь в расположении сборной Ямайки, тренировался в майке «Урала»?
— (смеется) Молодец! Мы очень довольны. Лишняя реклама. Разве плохо?
Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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