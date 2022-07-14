Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:50

Президент «Урала»: «Дзюба не будет играть в первой лиге»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, собирается ли клуб сделать предложение нападающему Артему Дзюбе.

— Артем Дзюба так пока и не нашел себе новую команду и тренируется с «Рубином». Не хотите позвонить ему и пригласить в «Урал»?

— Честно? Не было такой мысли.

— Почему?

— Читал, что у него есть варианты в Турции, еще где-то.

— Но там не сложилось.

— Все равно — мы не потянем его зарплату. Поэтому я ему и не звонил.

— Но у вас же играли и Павлюченко, и Погребняк. Почему бы теперь не позвать Дзюбу?

— Паша и Рома нам помогли. Благодарен им .Но что касается Дзюбы, не думаю, что он дал бы нам положительный ответ. Так зачем время тратить? А так — у меня нормальные с ним отношения. Считаю, такой нападающий «Уралу» бы пригодился. Но...

— Допускаете, что он продолжит карьеру в первой лиге?

— Но я же не знаю всех нюансов. Наверное, у Артема есть веские причины на то, чтобы поддерживать форму с казанцами. Не сомневаюсь, что он найдет себе команду. Дзюба — один из лучших российских форвардов. Не будет он играть в ФНЛ.

— Как отреагировали на новость в СМИ о том, что форвард «Спартака» Шамар Николсон, находясь в расположении сборной Ямайки, тренировался в майке «Урала»?

— (смеется) Молодец! Мы очень довольны. Лишняя реклама. Разве плохо?

Полностью интервью с Григорием Ивановым можно прочитать здесь.

Артем Дзюба
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Убийцы Калмановича признаны виновными. Эхо самого страшного заказного убийства в нашем спорте
Уйти нельзя остаться. Что происходит с Миранчуком в «Аталанте»
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»
Азмун — Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там. Ты уже старый, так что в самый раз»
Булыкин уверен, что тренировки Дзюбы в «Рубине» ничего не значат
Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба
Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ
Дзюба отправится в ФНЛ? Артем никому не нужен в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»

Мележиков рассказал о причинах ухода Каттани из «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости