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Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Рубина» заявили «СЭ», что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает поддерживать форму вместе с командой.

«Артем Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином». Он продолжает поддерживать форму», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Артем Дзюба. Дзюба отправится в ФНЛ? Артем никому не нужен в Европе
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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