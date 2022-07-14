Артем Дзюба продолжает тренироваться вместе с «Рубином»

В пресс-службе «Рубина» заявили «СЭ», что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает поддерживать форму вместе с командой.

«Артем Дзюба продолжает тренироваться с «Рубином». Он продолжает поддерживать форму», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом после истечения контракта с клубом. В прошлом сезоне форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.