Мележиков рассказал о причинах ухода Каттани из «Спартака»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с бывшим спортивным директором клуба Лукой Каттани.
«У меня никогда конфликтов ни с кем не бывает, я очень коммуникабельный человек. Были ли разногласия с Каттани? Нет. Почему ушел? Усталость, как он сказал», — заявил Мележиков.
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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