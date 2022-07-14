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Сегодня, 11:56

Мележиков рассказал о причинах ухода Каттани из «Спартака»

Севастиан Терлецкий
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с бывшим спортивным директором клуба Лукой Каттани.

«У меня никогда конфликтов ни с кем не бывает, я очень коммуникабельный человек. Были ли разногласия с Каттани? Нет. Почему ушел? Усталость, как он сказал», — заявил Мележиков.

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
Лука Каттани
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